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Российские войска вновь обстреляли приграничные села Сумской области

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Украина, Вторник 24 мая 2022 20:50
Российские войска вновь обстреляли приграничные села Сумской области Фото: армия РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

К вечеру 24 мая враг снова обстрелял приграничье Сумской области. Стреляли в сторону населенного пункта Бояро-лежачие и Толстодубово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".

"Около 17:05 - 17:18 наблюдатели зафиксировали 7 взрывов (приходы) с территории рф в сторону населенного пункта Бояро-лежачи, вероятно из миномета. Также около 17: 15 зафиксировано 8 взрывов в районе населенного пункта Толстодубово", - говорится в сообщении командования.

Там добавляют, потерь среди личного состава и техники нет. О потерях, ранениях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, вчера, 24 мая, российские военные открыли огонь по деревне Мезеновка Сумской области. Под обстрел попали старое хозяйственное здание и жилой массив.

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