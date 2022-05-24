Российские войска вновь обстреляли приграничные села Сумской области

К вечеру 24 мая враг снова обстрелял приграничье Сумской области. Стреляли в сторону населенного пункта Бояро-лежачие и Толстодубово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование " Север ".

"Около 17:05 - 17:18 наблюдатели зафиксировали 7 взрывов (приходы) с территории рф в сторону населенного пункта Бояро-лежачи, вероятно из миномета. Также около 17: 15 зафиксировано 8 взрывов в районе населенного пункта Толстодубово", - говорится в сообщении командования.

Там добавляют, потерь среди личного состава и техники нет. О потерях, ранениях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.