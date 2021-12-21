UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Угроза полномасштабной войны. США ищут варианты, как помочь украинским партизанам, - WP

Автор: Анастасия Рокитна

США ищут варианты, как помочь украинским партизанам в случае оккупации Украины Россией. США могут предоставить, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на статью для The Washington Post.

Американская помощь в таком случае может включать в себя предоставление оружия и другой материально-технической поддержки как украинским военным, так и повстанческим группам, если РФ свергнет законное правительство страны и начнется партизанская война.

"Мы готовы рассмотреть ряд вещей, которые мы не рассматривали в прошлом, и результаты будут очень значительными для РФ, но я не буду вдаваться в подробности", - рассказал высокопоставленные представитель Белого дома.

Созданная при администрации группа, в которую входят представители ЦРУ и других ключевых ведомств США, сейчас изучает, как были организованы антисоветские повстанческие движения в Афганистане, движения против поддерживаемых Россией сил в Сирии, а также против самих США в Ираке и том же Афганистане.

В состав группы входят юристы, изучающие способы оказания какой-либо помощи украинскому повстанческому движению без нарушения законов США или международного права.

Напомним, Путин угрожает НАТО, требуя не размещать силы Альянса в Украине.

Отметим, РФ продолжает наращивать войска на границе с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденВладимир ПутинУкраинаРоссийская Федерация