Загроза повномасштабної війни. США шукають варіанти, як допомогти українським партизанам, - WP

Американська допомога в такому випадку може включати в себе надання зброї та іншої матеріально-технічної підтримки як українським військовим, так і повстанським групам, якщо РФ повалить законний уряд країни і почнеться партизанська війна.

"Ми готові розглянути ряд речей, які ми не розглядали в минулому, і результати будуть дуже значними для РФ, але я не буду вдаватися в подробиці", - розповів високопоставлені представник Білого дому.

Створена при адміністрації група, в яку входять представники ЦРУ та інших ключових відомств США, зараз вивчає, як були організовані антирадянські повстанські рухи в Афганістані, рухи проти підтримуваних Росією сил в Сирії, а також проти самих США в Іраку і тому ж Афганістані.

До складу групи входять юристи, які вивчають способи надання будь-якої допомоги українському повстанському руху без порушення законів США або міжнародного права.

У статті написано, що деяка кількість представників сил спеціальних операцій США консультували українців у складі групи з близько 150 військових радників, яка знаходиться в Україні.