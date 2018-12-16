Загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну існує, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами Порошенка, його головною метою є деескалація конфлікту з РФ

Загроза масштабного вторгнення Російської Федерації на територію України є і продовжує бути. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Якби ми мали підстави говорити про деескалацію, я б скасував воєнний стан… У нас є підтвердження супутникових знімків, у нас є абсолютно чітка позиція щодо перехоплень, коли вони робилися і з якою метою. У нас існувала і продовжує існувати загроза вторгнення російських війск на суверенну територію України", - заявив Порошенко.

Також президент додав, що робить усе можливе, аби не повторити ситуацію, яка склалася в 2014 році.

"Моя мета як президента - це, безумовно, деескалація, ухвалення рішень про миротворців, це виведення окупаційних військ Росії з окупованої території Донбасу, це звільнення Криму. Я можу вас запевнити, що рівень життя в окупованому Донбасі жахливий", - наголосив він.

Нагадаємо, що на прес-конференції президент України Петро Порошенко розповів, що воєнний стан, який діє в 10 областях України, буде продовжено лише в разі широкомасштабного вторгнення військ Російської Федерації.