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Есть угроза подтопления: в Украине объявлено штормовое предупреждение

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Киев, Вторник 15 июня 2021 08:41
Есть угроза подтопления: в Украине объявлено штормовое предупреждение Фото: украинцев предупредили о дождях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Дожди в Украине не отходят, сегодня также объявлено штормовое предупреждение. В западных регионах возможны подтопления из-за дождей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня днем в южной части ливень. Кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, из-за дождей ожидается поднятие уровня воды:

  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область) на 0,3 - 1,3 м, без негативных последствий;
  • на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области на 0,3 - 1,3 м, местами возможен начальный выход воды на пойму (желтый уровень опасности).

На реке Прут возле границы ожидается поднятие уровня воды на 0,5 - 1,0 м, без негативных последствий.

Напомним, сегодня дожди обойдут только две области Украины.

Отметим, в украинских Карпатах вчера шел снег, а на сегодня прогнозируют сильные дожди. Кроме того, ливень будет в южных регионах Украины.

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