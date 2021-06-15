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Є загроза підтоплення: в Україні оголошено штормове попередження

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Київ, Вівторок 15 червня 2021 08:41
Є загроза підтоплення: в Україні оголошено штормове попередження Фото: українців попередили про дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Дощі в Україні не відходять, сьогодні також оголошено штормове попередження. У західних регіонах можливі підтоплення через дощі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сьогодні вдень у південній частині злива. Крім західних та північних областей, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с.

Крім того, через дощі очікується підняття рівня води:

  • на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська область) на 0,3 - 1,3 м, без негативних наслідків;
  • на рiчках басейну Днiстра в межах Iвано-Франкiвської області на 0,3 - 1,3 м, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву (жовтий рiвень небезпеки).

На річці Прут, що біля державного кордону, очікується підняття рівня води на 0,5 - 1,0 м, без негативних наслiдкiв.

Нагадаємо, сьогодні дощі оминуть тільки дві області України.

Зазначимо, в українських Карпатах вчора йшов сніг, а на сьогодні прогнозують сильні дощі. Крім того, злива буде у південних регіонах України.

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