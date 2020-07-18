Угроза паводков и оползней: реки на западе Украины снова могут выйти из берегов

На западе Украины снова ожидается существенный подъем уровня воды в реках. В Закарпатской области существует угроза очередных паводков и оползней.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что во второй половине дня 18 июля и ночью 19 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-0,8 метра. При этом в местах прохождения сильных ливней будут формироваться стоки с подтоплением пониженных мест в населенных пунктах. Также возможно формирование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

Кроме того, 18-20 июля на реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды 0,2-1 метр, возможен выход рек из берегов без негативных последствий.

Также 18-20 июля на реках Припять и Стоход в Волынской области будет превышена отметка затопления сельскохозяйственных угодий, приусадебных участков в отдельных населенных пунктах Ратневского i Любешевского районов.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате июньских паводков на западе Украины остаются поврежденными более 500 км автомобильных дорог и 213 мостов.

Отметим, на 18 июля синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине.