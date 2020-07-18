Град, шквалы и сильные ливни: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Фото: гроза (Pixabey)

Также ожидается повышение уровня воды в реках

В субботу, 18 июля, синоптики предупреждают об ухудшении погоды и повышении уровня воды в реках Украины. Ожидается град, дожди и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, местами скорость ветра достигнет 15-20 метров за секунду, а сильные ливни ожидаются в Карпатах и на Закарпатье.

"По данным УкрГидрометцентра, 18 июля в западных областях, ночью в Донецкой и Луганской грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем ​​в Карпатах и ​​на Закарпатье местами значительные дожди", - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается повышение уровня воды в реках во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

Так, 18-20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Кроме этого, 18-20 июля на реках Припять и Стоход будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в приречных населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов Волынской области.

Ранее РБК-Украина писало, что на западе Украины остаются поврежденными более 500 км дорог и 213 мостов.

Также сообщалось, что с начала месяца в Украине утонул 131 человек.