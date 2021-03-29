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Угроза открытого нападения РФ никуда не делась, но сейчас его не будет, - Хомчак

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 21:36
Угроза открытого нападения РФ никуда не делась, но сейчас его не будет, - Хомчак Фото: Руслан Хомчак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, возможно ли открытое военное нападение со стороны Российской Федерации. По его словам, такая угроза существует, начиная с 2014 года.

Об этом шла речь в интервью Хомчака изданию "Гордон".

"На востоке восьмой год продолжается агрессия России, и угроза открытого нападения никуда не делась, начиная с 2014 года. Есть ли угроза, что завтра утром мы проснемся - и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет", - пояснил он.

Хомчак отметил, что для нападения из России должны быть определенные факторы, Москва должна предпринять определенные действия для этого, но украинская сторона пока что таких факторов и действий не заметила.

"Но, конечно, угроза есть. И есть она, прежде всего, по той причине, что Россия не отказалась от своих планов", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, в Министерстве обороны заявляли, что Россия продолжает наращивать боевой потенциал возле украинской границы. А на оккупированном Донбассе россияне проводят военные учения.

Кроме того, в прошлом году украинская разведка не исключала наступления России на Украину.

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Новости Украины Политика Российская Федерация война нападение РФ Руслан Хомчак
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