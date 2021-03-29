Загроза відкритого нападу РФ нікуди не поділася, але зараз його не буде, - Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, чи можливий відкритий військовий напад з боку Російської Федерації. За його словами, така загроза існує, починаючи з 2014 року.

"На сході восьмий рік триває агресія Росії, і загроза відкритого нападу нікуди не поділася, починаючи із 2014 року. Чи є безпосередньо загроза, що завтра вранці ми прокинемося - і там буде війна? Сьогодні Генеральний штаб оцінює ситуацію так, що завтра її не буде", - пояснив він.

Хомчак зазначив, що для нападу з Росії мають бути певні чинники, Москва має зробити певні дії для цього, але українська сторона поки що таких чинників та дій не помітила.

"Але, звісно, загроза є. І є вона передусім із тієї причини, що Росія не відмовилася від своїх планів", - додав головнокомандувач ЗСУ.