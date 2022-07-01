ВСУ отбили попытку разведки боем под Лисичанском: ситуация на фронтах

Украинские военные в течение 1 июля 2022 года находятся под плотным артиллерийским огнем противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Волынское, Полесское и Северское направления Противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское Сумской области. Слобожанское направление Противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Чеполь, Золочев, Русская Лозовая, Рубежное, Крестище, Печенеги, Харьков, Питомник, Базалиевка и Прудянка. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпаново. Продолжает вести воздушную разведку. Славянское направление Российские войска обороняют ранее занятые рубежи, проводят перегруппировку, пытаются улучшить тактическое положение. Ведут артиллерийские обстрелы неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Довгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного. Лисичанское и Бахмутское направления Оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сидорово, Переездное, Кривая Лука, Маяки, Северск, Приволье, Лисичанск, Волчеяровка, Золотаровка, Бахмут, Клиново, Кодема, Нью-Йорк, Покровское, Зайцево, Травневое и Вершина. Авиационные удары были зафиксированы возле Клинового и Покровского. Попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отбили. Оккупанты отошли. Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления Противник обстреливал из артиллерии различных калибров и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловка, Горево, Горное, Староукраинка, Зализничное и Марьинка. Южнобужское направление Продолжаются обстрелы в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Прибужское, Александровка, Мирное, Шевченково, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Благодатное, Первомайское, Кобзарцы, Красный Яр, Кавказ, Степов, Добрянка, Потемкино и Николаевка. Нанесен авиаудар в районе населенного пункта Дивизия. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины оккупанты держат в Черном море два носителя высокоточного оружия.