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Загроза нападу РФ актуальна для України з 2014 року - командувач ВМС

Новини » Суспільство     04.07.2020 - 18:45
Загроза нападу РФ актуальна для України з 2014 року - командувач ВМС
Фото: Олексій Неїжпапа (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

У ВСУ є затверджений головнокомандувачем план бойової підготовки на 2020 рік

Численні заходи оперативної і бойової підготовки Збройних сил Росії спрямовані на відпрацювання дій, у тому числі проти України. А загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації залишається актуальною з 2014 року.

Про це заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, імперські амбіції в уряду Росії не зменшуються.

"Вони вдаються до залякування, політичному та економічному тиску, демонстративно брякають зброєю поблизу кордонів. Тому всі заходи наших органів управління та військових частин спрямовані відповідно на відбиття агресії", - зазначив Неїжпапа.

При цьому він додав, що є затверджений головнокомандувачем ЗСУ план бойової підготовки на цей рік.

"Пандемія внесла в нього певні обмеження і зміни у форматі проведення, але кількісно навчань не стало менше, ми дотримуємося запланованого", - зазначив командувач ВМС.

Нагадаємо, раніше в коментарі РБК-Україна заступник представника президента в Криму Таміла Ташева повідомила, що Росія може використовувати "гібридну" агресію з Україною заради розв'язання проблеми з водопостачанням в Крим.

Крім того, Збройні сили України готові стримувати атаки Росії з моря і суші.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України агресія РФвмс Украины
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