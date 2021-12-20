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Разведка назвала количество офицеров и генералов России в ОРДЛО

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 19:32
Разведка назвала количество офицеров и генералов России в ОРДЛО Фото: ГУР Минобороны Украины назвало количество офицеров и генералов России на Донбассе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На временно оккупированных Россией территориях постоянно находится до 800 российских офицеров и генералов. За это они получают награды и повышение по службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на постоянной основе находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов. Кадровые военные занимают командные должности в 1 и 2 армейских корпусах России, которые находятся в ОРДЛО.

В ГУР уточнили, что за нахождение на Донбассе российские военные получают государственные награды и повышение по службе.

Находящиеся на территории Донбасса 1 и 2 армейские корпуса оккупационных войск сформированы на базе батальонно-тактических групп Вооруженных сил России, добавили в ГУР. Там добавили, что эти соединения зашли в Украину в августе и сентябре 2014 года.

"Роль и место этих корпусов четко определены в планах применения ВС России против нашего государства и предусматривают ведение как оборонных, так и наступательных операций", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, по данным разведки, возле границы Украины сосредоточено более 94 тысяч российских военных.

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