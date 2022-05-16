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Угроза голода увеличивается. G7 призвала Россию деблокировать порты Украины - Ермак

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В мире нарастает продовольственный кризис. Страны G7 призвали Россию разблокировать порты Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

Ситуация с продовольственным кризисом ухудшается и из-за аномальной жары в Индии, что также спровоцировало ограничения на экспорт пшеницы из страны. Между тем угроза голода увеличивается.

"G7 призвала Россию немедленно прекратить захватническую войну, блокаду и все другие действия, которые еще больше препятствуют украинскому производству и экспорту пищевых продуктов", - пишет Ермак.

Как отметил глава Офиса, чтобы решить вопрос нарастания кризиса, Украина нуждается в двух вещах:

  • разблокировке портов;
  • увеличение поставок оружия, чтобы наши бойцы самостоятельно освободили временно оккупированные территории, где Россия срывает сборы урожая.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента Владимира Зеленского, страны мира осознают, что чем быстрее Украина победит в войне с Россией, тем быстрее восстановится состояние продовольственного рынка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Офис президентаУкраина