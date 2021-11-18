ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Угроза еще не была такой острой. Украина боится нападения России по сценарию "Крым 2.0", - посол

Новина українською →
Берлин, Четверг 18 ноября 2021 16:26
Угроза еще не была такой острой. Украина боится нападения России по сценарию "Крым 2.0", - посол Фото: Андрей Мельник, посол Украины в Германии (facebook.com UkrBotschaftBerlin)
Автор: Дмитрий Левицкий

Угроза полномасштабной военной агрессии России в отношении Украины не была еще такой острой, как сегодня. Украинские власти опасаются, что россияне могут пойти на новое вторжение по крымскому сценарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Германии Андрея Мельника редакции Funke Mediengruppe, текст которого приводит Министерство иностранных дел.

По словам Мельника, Россия разместила 114 тысяч солдат у восточной границы Украины и на оккупированном Донбассе, а еще более 30 тысяч российских военных находятся в оккупированном Крыму. Кроме того, еще несколько тысяч солдат Россия перебросила в Беларусь.

"После последних масштабных военных учений Кремля в апреле и осенью этого года россияне оставили (на местах дислокации - ред.) тяжелое вооружение. Более 30 тактических батальонных групп находятся в постоянной боевой готовности почти в 250 километрах от украинской границы",- рассказал он.

Как отметил посол, власти убеждены, что российские военные маневры имеют своей целью одно - подготовиться к атаке внутри Украины.

"Мы боимся, что может произойти новое военное вторжение по сценарию "Крым 2.0". Еще никогда, начиная с 2014 года, когда россияне силой оружия оккупировали Крым и часть Восточной Украины, угроза новой широкомасштабной интервенции не была такой острой, как сегодня. У нас царит наивысшая степень тревоги",- добавил Мельник.

В то же время, по мнению дипломата, недавний миграционный кризис на границе Польши и Беларуси является ничем иным, как "дымовой завесой, чтобы замаскировать тайную военную деятельность России вблизи восточной границы Украины и на Донбассе".

"Делается четкий расчет на то, чтобы люди в Германии больше не беспокоились новым наступлением на Востоке, которое тайно готовит Путин. Руководитель Кремля надеется, что внимание общественности (на такие агрессивные действия - ред.) существенно ослабится", - пояснил посол.

Поэтому, как отметил Мельник, важно, чтобы новое коалиционное правительство Германии направил Кремлю "жесткий сигнал" о том, что его тактика дестабилизации и попытки шантажа не принесут желаемого результата, а также остановило "Северный поток-2" и ужесточило санкции против России.

Напомним, больше о новых российских маневрах и ожиданиях от них вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Неспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину".

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ Донбасс Агрессия РФ Андрей Мельник Украина Война в Украине Германия
NEWS
Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев
Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев
DAILY
Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину