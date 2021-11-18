Загроза ще не була такою гострою. Україна боїться нападу Росії за сценарієм "Крим 2.0", - посол

Загроза повномасштабної військової агресії Росії щодо України не була ще такою гострою, як сьогодні. Українська влада побоюється, що росіяни можуть піти на нове вторгнення за кримським сценарієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в Німеччині Андрія Мельника редакції Funke Mediengruppe, текст якого приводить Міністерство закордонних справ .

За словами Мельника, Росія розмістила 114 тисяч солдатів біля східного кордону України та на окупованому Донбасі, а ще понад 30 тисяч російських військових перебуває в окупованому Криму. Крім того, ще кілька тисяч солдатів Росія перекинула в Білорусь.

"Після останніх масштабних військових навчань Кремля у квітні та восени цього року росіяни залишили (на місцях дислокації - ред.) тяжке озброєння. Понад 30 тактичних батальйонних груп перебувають у постійній бойовій готовності майже за 250 кілометрів від українського кордону", - розповів він.

Як зазначив посол, влада переконана, що російські військові маневри мають на меті одне - підготуватися до атаки всередині України.

"Ми боїмося, що може статися нове воєнне вторгнення за сценарієм "Крим 2.0". Ще ніколи, починаючи із 2014 року, коли росіяни силою зброї окупували Крим і частину Східної України, загроза нової широкомасштабної інтервенції не була такою гострою, як сьогодні. У нас панує найвищий ступінь тривоги", - додав Мельник.

Водночас, на думку дипломата, нещодавня міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі є нічим іншим, як "димовою завісою, щоб замаскувати таємну військову діяльність Росії поблизу східного кордону України і на Донбасі".

"Робиться чіткий розрахунок на те, аби люди у Німеччині більше не переймалися новим наступом на сході, який таємно готує Путін. Керманич Кремля сподівається, що увага громадськості (на такі агресивні дії - ред.) істотно послабиться", - пояснив посол.

Тому, як наголосив Мельник, важливо, щоб новий коаліційний уряд Німеччини надіслав Кремлю "жорсткий сигнал" про те, що його тактика дестабілізації та спроби шантажу не принесуть бажаного результату, а також зупинив "Північний потік-2" та посилив санкції проти Росії.