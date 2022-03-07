Угроза ядерным объектам и членство Украины в ЕС: Зеленский созвонился с главой Евросовета

"Провел очередные переговоры с президентом Европейского совета. Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрел гражданской и критической инфраструктуры. Должны это остановить. Поднял вопрос членства Украины в ЕС. Народ Украины этого достоин", - написал Зеленский.

Напомним, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС выделил для Украины 500 млн евро финансовой помощи, но эти средства не будут использоваться для финансирования отправки боевых самолетов в Украину.

Война России против Украины продолжается двенадцатый день. Подробнее о том, что сейчас происходит в разных городах, все новости Украины на данный момент и важная оперативная информация - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.