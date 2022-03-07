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Угроза ядерным объектам и членство Украины в ЕС: Зеленский созвонился с главой Евросовета

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили угрозу ядерным объектам нашей страны со стороны РФ, а также членство Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Twitter.

"Провел очередные переговоры с президентом Европейского совета. Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрел гражданской и критической инфраструктуры. Должны это остановить. Поднял вопрос членства Украины в ЕС. Народ Украины этого достоин", - написал Зеленский.

Напомним, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС выделил для Украины 500 млн евро финансовой помощи, но эти средства не будут использоваться для финансирования отправки боевых самолетов в Украину.

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Владимир ЗеленскийШарль Мишель