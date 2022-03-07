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Загроза ядерним об'єктам та членство України в ЄС: Зеленський зідзвонився з главою Євроради

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили загрозу ядерним об'єктам нашої країни з боку РФ, а також членство України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Twitter.

"Провів чергові переговори з президентом Європейської ради. Обговорили загрозу ядерним об'єктам, обстріл цивільної та критичної інфраструктури. Повинні це зупинити. Порушив питання членства України в ЄС. Народ України цього гідний", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС виділив для України 500 млн євро фінансової допомоги, але ці кошти не будуть використовуватися для фінансування відправки бойових літаків в Україну.

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Володимир ЗеленськийШарль Мишель