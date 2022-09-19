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Есть ли угроза дефицита пшеницы в Украине: ответ Минагрополитики

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Киев, Понедельник 19 сентября 2022 14:00
Есть ли угроза дефицита пшеницы в Украине: ответ Минагрополитики Фото: в этом году украинские аграрии собрали более 19 млн тонн пшеницы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В этом году украинские аграрии собрали более 19 млн тонн пшеницы. Это более чем в два раза больше годовой потребности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замглавы Минагрополитики Тараса Высоцкого во время брифинга.

Он отметил, что в год украинцы потребляют около 8 млн тонн пшеницы.

"То есть в настоящее время у нас собрано более чем в два раза больше, чем наша годовая потребность. Поэтому никакой угрозы дефицита нет", - подчеркнул Высоцкий.

Представитель Минагрополитики также рассказал, что сбор пшеницы в Украине уже завершен. Помимо пшеницы в Украине завершился сбор ячменя, которого уже намолочено 5,5 млн тонн. По его словам, внутреннее потребление этой культуры в Украине составляет около 2,5-3 млн тонн в год.

Кроме того, уже завершен сбор озимого рапса, которого намолочено 3,1 млн тонн.

Напомним, согласно прогнозу Кабмина, урожай зерновых в Украине в 2022 году ожидается на уровне 51,9 млн тонн. Это на 39,7% меньше, чем в 2021 году (86 млн тонн).

Ранее в НБУ сообщили, что Украина из-за войны потеряла 40% урожая ранних зерновых.

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