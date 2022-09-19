Чи є загроза дефіциту пшениці в Україні: відповідь Мінагрополітики
Цього року українські аграрії зібрали понад 19 млн тонн пшениці. Це більш ніж удвічі більше за річну потребу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови Мінагрополітики Тараса Висоцького під час брифінгу.
Він зазначив, що за рік українці споживають близько 8 млн тонн пшениці.
"Тобто на даний час у нас зібрано більш ніж удвічі більше, ніж наша річна потреба. Тому жодної загрози дефіциту немає", - наголосив Висоцький.
Представник Мінагрополітики також розповів, що збирання пшениці в Україні вже завершено. Окрім пшениці в Україні завершився збір ячменю, якого вже намолочено 5,5 млн тонн. За його словами, внутрішнє споживання цієї культури в Україні становить близько 2,5-3 млн тонн за рік.
Крім того, вже завершено збирання озимого ріпаку, якого намолочено 3,1 млн тонн.
Нагадаємо, згідно з прогнозом Кабміну, урожай зернових в Україні в 2022 році очікується на рівні 51,9 млн тонн. Це на 39,7% менше, ніж у 2021 році (86 млн тонн).
Раніше в НБУ повідомили, що Україна через війну втратила 40% урожаю ранніх зернових .