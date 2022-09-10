Украина из-за войны потеряла 40% урожая ранних зерновых

В Украине практически закончена уборка ранних зерновых и рапса. Урожай сейчас на 40% меньше, чем в прошлом году, преимущественно из-за меньших площадей сбора, тогда как урожайность лишь на 12% ниже прошлогодней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2022 года).

Как отметили в НБУ, мировые цены на зерновые, в частности пшеницу и кукурузу, снижались благодаря активизации экспорта Украиной в условиях сбора текущего урожая. Однако ухудшение ожиданий относительно объемов мирового урожая из-за жары (в частности в Европе - крупнейшая засуха за последние 500 лет) скорректировали цены вверх.

Напомним, по данным Минагрополитики, по состоянию на 9 сентября 14 регионов уже завершили уборку культур ранней группы. Общие цифры по уборке зерновых и зернобобовых культур таковы: площадь сбора - 6 млн 726 тыс. га (60%), намолочено 25,9 млн тонн (урожайность - 38,4 ц/га), в т. ч.: