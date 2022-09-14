ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какой урожай соберет Украина и что будет с ценами: прогноз Кабмина

Новина українською →
Украина, Среда 14 сентября 2022 10:06
Какой урожай соберет Украина и что будет с ценами: прогноз Кабмина Фото: урожай зерновых в Украине в 2022 году упадет до 51,9 млн тонн (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Урожай зерновых в Украине в 2022 году ожидается на уровне 51,9 млн тонн. Это на 39,7% меньше, чем в 2021 году (86 млн тонн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на макроэкономический прогноз, текст которого есть в распоряжении редакции.

Согласно макропрогнозу, в 2023 году урожай сократится еще на 13,3% до 45 млн тонн.

Правительство ожидает, что мировые цены на кукурузу вырастут в 2022 году на 24,7%, а затем упадут на 19,7% в 2023 году.

Мировые цены на пшеницу вырастут в 2022 году на 30,6%, а затем упадут на 24,6,7% в 2023 году.

Ранее в НБУ сообщили, что Украина из-за войны потеряла 40% урожая ранних зерновых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Госбюджет
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине
Роман Чернышевкорреспондент Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине