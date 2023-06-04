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Угорський уряд після демаршу України змінив скандальне відео з Кримом

Фото: Угорщина видалила скандалне відео з картою України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Угорщини видалив скандальний відеоролик з неправильною картою України. Натомість вони виклали виправлене відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube угорського уряду.

Варто зазначити, що в офіційних заявах Угорщина не визнає протиправну анексію Криму Росією у 2014 році.

У відповідь на таку провокацію від Угорщини Міністерство закордонних справ України заявило, що Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.

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