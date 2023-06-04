Венгерское правительство после демарша Украины изменило скандальное видео с Крымом

Следует отметить, что в официальных заявлениях Венгрия не признает противоправную аннексию Крыма Россией в 2014 году.

В ответ на такую провокацию от Венгрии Министерство иностранных дел Украины заявило, что Венгрия должна прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

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