Венгерское правительство после демарша Украины изменило скандальное видео с Крымом

Правительство Венгрии удалило скандальный видеоролик с неправильной картой Украины. Вместо этого они выложили исправленное видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube венгерского правительства.
Следует отметить, что в официальных заявлениях Венгрия не признает противоправную аннексию Крыма Россией в 2014 году.
В ответ на такую провокацию от Венгрии Министерство иностранных дел Украины заявило, что Венгрия должна прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.
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