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Угорський депутат оскандалився на темі Закарпаття. У Кулеби різко відреагували

Фото: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Крайній правий депутат угорського парламенту Ласло Торойкоі побажав Польщі з нагоди Дня незалежності знову мати спільний кордон із Угорщиною та опублікував провокативне фото, зроблене після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа. У МЗС України вважають це висловлювання неприйнятним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника міністерства закордонних справ Олега Ніколенко.

"Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаï до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Міністерстві закордонних справ Угорщини слідом за Румунією спростували заяви президента РФ Володимира Путіна щодо зазіхань країни на західні області України.

Також раніше ми писали, що в Євросоюзі незадоволені позицією Угорщини у справі надання Україні допомоги. Така поведінка члена ЄС має розбіжності із загальною політикою союзу у ключових безпекових і зовнішньополітичних питаннях.

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