Угорські фермери анонсували блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною

За словами Якаба, угорським фермерам доведеться конкурувати з продуктами, "виробництво яких не повинно відповідати жодним вимогам ЄС", якщо Єврокомісія вирішить продовжити безмитний імпорт із України.

"Угорські фермери підтримують угорський уряд, який також захищає наші інтереси перед Брюсселем (мова про заборону імпорту українського зерна - ред.)", - сказано в заяві Асоціації угорських фермерських груп та організацій.

При цьому міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь нещодавно заявляв, що Угорщина збереже національну заборону на імпорт продукції з України доти, доки не буде знайдено рішення на рівні Євросоюзу.

Блокада пунктів пропуску на кордоні з Україною

Нагадаємо, Угорщина - не перша країна, чиї фермери чи перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною.

Раніше такі протести відбувалися у Польщі та Словаччині. Фермери та перевізники незадоволені імпортом української агропродукції, оскільки це сильно впливає на ціни на внутрішньому ринку.

Більш детально про блокаду пунктів пропуску можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.