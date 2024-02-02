Венгерские фермеры анонсировали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной

По словам Якаба, венгерским фермерам придется конкурировать с продуктами, “производство которых не должно отвечать никаким требованиям ЕС”, если Еврокомиссия решит продлить беспошлинный импорт из Украины.

"Венгерские фермеры поддерживают венгерское правительство, которое также защищает наши интересы перед Брюсселем (речь о запрете на импорт украинского зерна - ред.)", - сказано в заявлении Ассоциации венгерских фермерских групп и организаций.

При этом министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь недавно заявлял о том, что Венгрия сохранит национальный запрет на импорт продукции из Украины до тех пор, пока не будет найдено решение на уровне Евросоюза.

Блокада пунктов пропуска на границе с Украиной

Напомним, Венгрия - не первая страна, чьи фермеры или перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной.

Ранее такие протесты проходили в Польше и Словакии. Фермеры и перевозчики недовольны импортом украинской агропродукции, поскольку это сильно влияет на цены на внутреннем рынке.

Более детально о блокаде пунктов пропуска можете узнать в материале РБК-Украина.