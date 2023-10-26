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Угорське вето на допомогу ЄС. Орбан хоче переговорів з Україною

Четвер 26 жовтня 2023 15:55
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Угорське вето на допомогу ЄС. Орбан хоче переговорів з Україною Фото: Віктор Орбан (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що хоче аби до Будапешту приїхала українська делегація перед схваленням допомоги від Європейського Союзу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі.

На питання журналістів щодо того, чого очікувати далі у питанні 500 мільйонів допомоги для України Орбан заявив що чекає на українську делегацію.

"Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися", - заявив Орбан.

Блокування траншу ЄС

Нагадаємо, що Угорщина регулярно блокувала виділення коштів на потреби України. Так, Будапешт з травня виступає проти виділення траншу ЄС у 500 млн євро.

При цьому глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв, що країна готова змінити свою думку, якщо Україна виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.

Зазначимо, що банк включили в цей список, адже він продовжив свою діяльність у Росії, попри повномасштабне вторгнення РФ, і фактично визнав так звані "Л/ДНР".

Нещодавно НАЗК призупинило статус міжнародного спонсора війни для OTP Bank, але Угорщина заявила, що це нібито "недостатній крок".

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