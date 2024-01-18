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Угорщину хочуть перевірити на порушення цінностей ЄС. Європарламент ухвалив резолюцію

Четвер 18 січня 2024 16:59
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Угорщину хочуть перевірити на порушення цінностей ЄС. Європарламент ухвалив резолюцію Фото: у Європарламенті ухвалили резолюцію щодо перевірки Угорщини на порушення цінностей ЄС (flick.com/libereurope)
Автор: Володимир Костирін

Європейський парламент сьогодні, 18 січня, ухвалив спільну резолюцію із закликом до Європейської Ради та держав-членів перевірити можливе порушення Угорщиною цінностей блоку.

Про це заявив депутат Європарламенту Петрі Сарвамаа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter (X).

У публікації йдеться, що схвалена резолюція "закликає Європейську Раду та держави-члени вжити заходів і визначити, чи вчинила Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей ЄС відповідно до статті 7(2) ДЄС".

За словами євродепутата, це "значний розвиток".

"Прогрес у цьому питанні з часу моєї петиції 8 січня 2024 року про позбавлення (прем'єр-міністра Угорщини, - ред.) Віктора Орбана виборчих прав (права голосу в Раді ЄС, - ред.) був вражаючим", - зазначив Сарвамаа.

Він додав, що зібрав у Європарламенті менш ніж за тиждень 125 підписів на підтримку ініційованої ним петиції.

"За десять днів ми сформували позицію Європарламенту з цього приводу", - розповів він.

Також євродепутат зазначив, що ЄП "виконав свою роль, тепер це залежить від держав-членів".

Питання позбавлення Угорщини права голосу

Нагадаємо, на саміті лідерів країн Європейського союзу 14-15 грудня 2023 року Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Питання допомоги українській стороні тепер розглядатиметься знову на саміті ЄС 1 лютого.

Разом з тим угорський прем'єр Віктор Орбан погрожує, що заблокує його. Будапешт вимагає поступок від ЄС в обмін на схвалення пакета.

Додамо, тоді ж у грудні видання Financial Times повідомляло, що країни-члени ЄС розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання пакета допомоги Україні на 50 млрд євро у 2024-2027 роках.

Раніше у січні в Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. За 4 дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано.

Євродепутати 18 січня обговорили позачерговий саміт, запланований на 1 лютого, та закликали лідерів країн ЄС до позбавлення Угорщини права голосу.

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