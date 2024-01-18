Венгрию хотят проверить на нарушение ценностей ЕС. Европарламент принял резолюцию

Европейский парламент сегодня, 18 января, принял общую резолюцию с призывом к Европейскому Совету и государствам-членам проверить возможное нарушение Венгрией ценностей блока.

Об этом заявил депутат Европарламента Петри Сарвамаа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter (X).

В публикации говорится, что одобренная резолюция "призывает Европейский Совет и государства-члены принять меры и определить, совершила ли Венгрия серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС в соответствии со статьей 7(2) ГЕС".

По словам евродепутата, это "значительное развитие".

"Прогресс в этом вопросе со времени моей петиции 8 января 2024 года о лишении (премьер-министра Венгрии, - ред.) Виктора Орбана избирательных прав (права голоса в Совете ЕС, - ред.) был впечатляющим", - отметил Сарвамаа.

Он добавил, что собрал в Европарламенте менее чем через неделю 125 подписей в поддержку инициированной им петиции.

"За десять дней мы сформировали позицию Европарламента по этому поводу", - рассказал он.

Также евродепутат отметил, что ЕП "выполнил свою роль, теперь это зависит от государств-членов".

Вопрос лишения Венгрии права голоса

Напомним, на саммите лидеров стран Европейского союза 14-15 декабря 2023 г. Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Вопрос помощи украинской стороне теперь будет рассматриваться снова на саммите ЕС 1 февраля.

Вместе с тем, венгерский премьер Виктор Орбан угрожает, что заблокирует его. Будапешт требует уступок от ЕС в обмен на одобрение пакета.

Тогда же в декабре издание Financial Times сообщало, что страны-члены ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении пакета помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах.

Ранее в январе в Европарламенте был инициирован сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. За 4 дня стало известно, что необходимое количество подписей было собрано.

Евродепутаты 18 января обсудили внеочередной саммит, запланированный на 1 февраля, и призвали лидеров стран ЕС к лишению Венгрии права голоса