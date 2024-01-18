Частина депутатів Європарламенту закликала лідерів ЄС до позбавлення права голосу Угорщини

Євродепутати обговорили позачерговий саміт, який відбудеться, 1 лютого та закликали лідерів країн ЄС до позбавлення Угорщини права голосу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського парламенту.

Під час засідання президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила вирішальну роль ЄС у світі "епоху конфронтації та конфлікту, фрагментації та страху". Вона оцінила прийняті блоком пакти щодо міграції, надання притулку, а також початок переговорів про вступ з Україною. Зокрема наголосила на прихильності політиці розширення.

"Вона також наголосила на необхідності перегляду бюджету ЄС, щоб забезпечити продовження значної та сталої підтримки України", - пише пресслужба.

Декілька євродепутатів високо оцінили рішення Європейської ради щодо розширення ЄС, а також відкриття переговорів про вступ з Україною. Водночас вони були розчаровані невдачею домовитися про довгостроковий перегляд бюджету ЄС та додаткову підтримку Києва.

"За їхніми словами, Європейська рада має надати та бути готовою розглянути всі можливі варіанти, натякаючи на можливість поглибленої співпраці або просування процедури статті 7, щоб позбавити Угорщину права голосу", - додає пресслужба.

Багато євродепутатів закликали лідерів ЄС не піддаватись шантажу Угорщини й відповісти на запити парламенту щодо до статті 7. Водночас вони наголосили на необхідності підтримувати відкрите спілкування з Угорщиною та прислухатися до її проблем.

"Деякі спікери також хотіли відродження ідеї Європейського оборонного союзу, щоб бути готовим протистояти Путіну. Інші говорили про необхідність уникати заходів жорсткої економії та виділяти більше коштів ЄС на соціальні та екологічні цілі", - пише пресслужба.

Позбавлення Угорщини права голосу

На саміті лідерів країн Європейського союзу 14-15 грудня Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Питання допомоги Києву розглядатиметься знову на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Віктор Орбан погрожує, що заблокує його. Він вимагає поступок від ЄС в обмін на схвалення пакета.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. За чотири дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано. Європарламент розгляне позбавлення Угорщини права голосу, сьогодні, 18 січня.