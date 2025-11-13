В Угорщині зробили цинічну заяву щодо допомоги Україні: у МЗС відповіли

"Золота ілюзія України розвалюється. Викрито мережу воєнної мафії з незліченними зв'язками з президентом Володимиром Зеленським. Міністр енергетики вже пішов у відставку, а головний підозрюваний утік з країни", - заявив Орбан.

За його словами, брюссельська еліта нібито хоче влити гроші європейських платників податків.

"Дякуємо, але ми не хочемо мати до цього жодного стосунку. Ми не надсилатимемо гроші угорського народу до України. Після всього цього ми точно не піддамося фінансовим вимогам та шантажу українського президента. Брюсселю давно час нарешті зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші", - додав прем'єр-міністр Угорщини.

Що кажуть у МЗС

У Міністерстві зовнішніх справ України підготували відповідь на цинічну заяву Орбана, та нагадали угорському політику про його корупційні скандали з минулого.

"Лекції про корупцію від політика, який вплутаний у корупційні скандали та зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", - підкреслив Тихий.