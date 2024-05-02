В Угорщині на українця напали з ножем, він загинув на місці

Вбивства українців за кордоном

Варто зауважити, що це вже не перше вбивство громадян України за кордоном.

Декілька таких трагічних подій відбулися в Німеччині. Зокрема, наприкінці квітня у німецькому торговому центрі з ножем напали на двох українців, внаслідок чого вони загинули. Як з'ясувалося згодом, чоловіки були українськими військовими.

Німецька поліція вже затримала підозрюваного у ножовому нападі - ним виявився 57-річний громадянин РФ.

Також у лютому цього року у Німеччині з ножем напали на двох українських баскетболістів. Один із них загинув на місці, а інший - у лікарні.

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