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В Угорщині на українця напали з ножем, він загинув на місці

Ілюстративне фото: поліція розслідує напад на українця в Угорщині (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Будапешті, столиці Угорщини, відбувся напад на 48-річного громадянина України. Він отримав ножові поранення, несумісні із життям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу головного управління поліції Будапешта.

Як зазначають правоохоронці, між 44-річним чоловіком казахської зовнішності та 48-річним українцем сталася сварка і бійка. Після цього перший завдав другому ножових поранень. Громадянин України загинув на місці.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом ненавмисного вбивства.

Нападника затримали на місці події. Його притягнуть до відповідальності.

Вбивства українців за кордоном

Варто зауважити, що це вже не перше вбивство громадян України за кордоном.

Декілька таких трагічних подій відбулися в Німеччині. Зокрема, наприкінці квітня у німецькому торговому центрі з ножем напали на двох українців, внаслідок чого вони загинули. Як з'ясувалося згодом, чоловіки були українськими військовими.

Німецька поліція вже затримала підозрюваного у ножовому нападі - ним виявився 57-річний громадянин РФ.

Також у лютому цього року у Німеччині з ножем напали на двох українських баскетболістів. Один із них загинув на місці, а інший - у лікарні.

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УгорщинаБудапештНапад на українців