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У Німеччині з ножем напали на українських баскетболістів через національність. Загинув 17-річний хлопець

Німеччина, Понеділок 12 лютого 2024 10:50
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У Німеччині з ножем напали на українських баскетболістів через національність. Загинув 17-річний хлопець У Німеччині вбили українського спортсмена (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Дюссельдорфі, Німеччина, два українських баскетболісти стали жертвами нападу. Невідомі з ножами напали на хлопців через їх національність.

Деталі трагедії повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Федерації баскетболу Києва у Facebook.

Володимир Єрмаков та Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. У Німеччині спортсмени перебували на змаганнях.

Невідомі напали з ножами на Володимира та Артема через їх національність. 17-річний Володимир Єрмаков помер на місці від отриманих травм, а Артем Козаченко зараз перебуває в реанімації.

"Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці! Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", - повідомили в Асоціації баскетболу.

У Німеччині з ножем напали на українських баскетболістів через національність. Загинув 17-річний хлопецьУ Німеччині з ножем напали на українських баскетболістів через національність. Загинув 17-річний хлопецьУ Німеччині з ножем напали на українських баскетболістів через національність. Загинув 17-річний хлопець

Фото: facebook.com/Асоціація баскетболу Києва

Раніше Вова займався баскетболом і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

Номер картки для допомоги батькам: 5375414113406887 (Геннадій Єрмаков, Монобанк).

У соцмережах пишуть, що напад здійснив натовп осіб арабського походження.

"В Німеччині араби з ножами напали на двох гравців збірної України з баскетболу U-19. Один з гравців загинув, інший в реанімації", - йдеться у повідомленні.

У Німеччині з ножем напали на українських баскетболістів через національність. Загинув 17-річний хлопець

Скриншот (twitter.com/EuroMaydan)

Раніше ми повідомляли про те, що росіяни розстріляли українських військовополонених біля Кліщіївки.

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