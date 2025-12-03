UA

Курс долара Економіка Авто Tech

В Угорщині розповіли, чи порушив вибух на "Дружбі" постачання російської нафти

Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Іван Носальський

Угорщина продовжує отримувати російську нафту, незважаючи на вибух на одній з ділянок нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Facebook.

За словами Орбана, він поговорив із керівником найбільшої нафтогазової компанії Угорщини MOL.

"Незважаючи на українську атаку, нафтопровід "Дружба" в напрямку Угорщини працює без перебоїв. Постачання нафти в Угорщину перебуває в безпеці", - додав глава угорського уряду.

Вибух на нафтопроводі "Дружба"

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що в ніч на 1 грудня в Росії стався вибух на ділянці нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта продовжує постачатися в деякі країни Європи.

Співрозмовники в Головному управлінні розвідки зазначили, що інцидент стався недалеко від населеного пункту Казинські Висілки на ділянці Таганрог-Липецьк. Для руйнування частини нафтопроводу використовували вибухівку з дистанційним підривом і додатковими горючими сумішами для посилення горіння.

Місцеві жителі та користувачі соцмереж повідомили про гучний гуркіт і яскраві спалахи в районі Казинських Висілок.

Це не перша атака на нафтопровід "Дружба", яким російська нафта надходить до європейських країн.

Зокрема, Україна атакувала "Дружбу" ще в серпні. Тоді постачання нафти в Угорщину тимчасово призупиняли.

На цьому тлі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погрожував, що у відповідь Угорщина може зупинити постачання електроенергії Україні.

Більш детально про атаки на "Дружбу" - в матеріалі РБК-Україна.

Російська ФедераціяУгорщинаДружбаВійна в Україні