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В Угорщині розкритикували Орбана за заборону імпорту зерна з України

Фото: прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

В Угорщині розкритикували урядову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Вона призведе до дефіциту і підірве зусилля зі стримування найвищого рівня інфляції в Європейському союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Генеральний секретар Угорської зернової асоціації Зсофія Потса заявила, що Угорщині необхідно імпортувати близько 700 тисяч тонн кормової кукурудзи після неврожаю минулого року, і Україна буде найдешевшим постачальником, сказала.

"Наші члени у відчаї і не підтримують жодних заборон на імпорт, насправді ми потребуємо імпорту", - заявила вона.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана разом із Польщею та Словаччиною ввів заборону на українське зерно та окремі сільськогосподарські продукти до кінця червня. Хоча ці країни ЄС стверджують, що такі поставки можуть завдати шкоди вітчизняним виробникам, Потса заявила, що блокування цих потоків підтримуватиме тиск на ціни на продовольство в Угорщині, де рівень інфляції перевищує 25%.

Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила імпорт зерна та іншого продовольства з України, але 18 квітня країни домовилися про поновлення транзиту.

Крім того, Угорщина заборонила імпорт 25 продуктів з України, про подібні рішення думають у Словаччині та Болгарії.

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