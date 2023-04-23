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В Венгрии раскритиковали Орбана за запрет на импорт зерна из Украины

Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Венгрии раскритиковали правительственный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Он приведет к дефициту и подорвет усилия по сдерживанию самого высокого уровня инфляции в Европейском союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Генеральный секретарь Венгерской зерновой ассоциации Зсофия Потса заявила, что Венгрии необходимо импортировать около 700 тысяч тонн кормовой кукурузы после неурожая прошлого года, и Украина будет самым дешевым поставщиком, сказала.

"Наши члены в отчаянии и не поддерживают никаких запретов на импорт, на самом деле мы нуждаемся в импорте", - заявила она.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана вместе с Польшей и Словакией ввело запрет на украинское зерно и отдельные сельскохозяйственные продукты до конца июня. Хотя эти страны ЕС утверждают, что такие поставки могут нанести ущерб отечественным производителям, Потса заявила, что блокирование этих потоков будет поддерживать давление на цены на продовольствие в Венгрии, где уровень инфляции превышает 25%.

Напомним, 15 апреля Польша запретила импорт зерна и прочего продовольствия из Украины, но 18 апреля страны договорились о возобновлении транзита.

Кроме того, Венгрия запретила импорт 25 продуктов из Украины, о подобных решениях думают в Словакии и Болгарии.

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