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В Угорщині протестувальники вимагали відставки президента: причина

Будапешт, Субота 10 лютого 2024 02:54
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В Угорщині протестувальники вимагали відставки президента: причина Фото: президент Угорщини Каталін Новак (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У п'ятницю в Будапешті відбулася акція протесту, в якій взяли участь близько 1000 осіб. Протестувальники вимагали відставки президента Угорщини Каталін Новак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського Франциска, Новак помилувала близько 20 людей. Серед них був заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору притулку приховувати сексуальне насильство над дітьми.

Колишнього директора було засуджено до 8 років в'язниці за насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками, скоєне в період з 2004 по 2016 рік. Його заступник отримав термін понад 3 роки.

Угорські опозиційні партії вимагали відставки Новак, союзника та колишнього міністра у справах сім'ї консервативного прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Президент заявила у вівторок, що ніколи не помилувала б педофіла, у тому числі й у цьому випадку. Вона сказала, що причина її вирішення не була публічною, і всі помилування були суперечливими за своєю природою.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пізно ввечері в четвер вніс до парламенту поправку до конституції, яка позбавляє президента права пробачати злочини проти дітей.

"Рішення президента республіки про помилування викликало дебати. Ці дебати мають бути завершені таким чином, щоб заспокоїти всіх угорців", - йдеться у тексті законопроекту.

Новак заявила, що охоче підпише виправлення до закону.

Протестувальники заявили, що єдиним прийнятним рішенням було б, якби президент пішла у відставку.

Раніше ми писали, що Угорщину можуть покарати через закон про статус "іноземного агента".

До речі, прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану пригрозили позбавленням права голосу на саміті ЄС.

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