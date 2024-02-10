В Венгрии протестующие требовали отставки президента: причина

В пятницу в Будапеште прошла акция протеста, в которой приняли участие около 1000 человек. Протестующие требовали отставки президента Венгрии Каталин Новак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского Франциска, Новак помиловала около 20 человек. Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору приюта скрывать сексуальное насилие над детьми.

Бывший директор был осужден на 8 лет тюрьмы за насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками, совершенное в период с 2004 по 2016 год. Его заместитель получил срок более 3 лет.

Венгерские оппозиционные партии потребовали отставки Новак, союзника и бывшего министра по делам семьи консервативного премьер-министра Виктора Орбана.

Президент заявила во вторник, что никогда не помиловала бы педофила, в том числе и в этом случае. Она сказала, что причина ее решения не была публичной, и все помилования были противоречивыми по своей природе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздно вечером в четверг внес в парламент поправку к конституции, лишающую президента права прощать преступления, совершенные против детей.

"Решение президента республики о помиловании вызвало дебаты. Эти дебаты должны быть завершены таким образом, чтобы успокоить всех венгров", - говорится в тексте законопроекта.

Новак заявила, что охотно подпишет поправку к закону.

Протестующие заявили, что единственным приемлемым решением было бы, если бы президент ушла в отставку.

Ранее мы писали, что Венгрию могут наказать за закон о статусе "иностранного агента".

К слову, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану пригрозили лишением права голоса на саммите ЕС.