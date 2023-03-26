В Угорщині пояснили свої закликали до припинення вогню в Україні

Угорщина закликає Україну та Росія припинити вогонь та почати мирні переговори. Проте початок переговорів не означає, що Росії відійдуть усі території, які зараз окуповані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в інтерв'ю Associated Press.

За його словами, заклики Угорщини до перемир'я не означають згоду, що захопленні Росією українські території відійдуть їй.

"Знаєте, зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво... Коли війна припиниться і розпочнуться мирні переговори, зовсім не обов'язково, що межі будуть там, де проходить лінія фронту. Ми знаємо це і з нашої власної історії... Припинення вогню має настати зараз", - сказав Сійярто.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Угорщини закликав негайно припинити вогонь в Україні. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін та президент США Джо Байден повинні зустрітися та обговорити Україну, "зробивши послугу людству".

В Офісі президента заявили, що Будапешт такими заявами вигороджує російський геноцид українців.

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