В Угорщині посилили правила для українських біженців: деталі

Нова постанова уряду передбачає, що на субсидоване державою житло зможуть розраховувати біженці лише з тих регіонів України, які зазнали впливу війни.

Наразі до цього переліку входять 13 регіонів: Київська область і Київ, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області та Крим. Щомісяця перелік буде оновлюватися.

Оскільки з 21 серпня 2024 року власники житла не отримуватимуть державних субсидій на розміщення інших категорій біженців, під загрозою виселення опинилися кілька тисяч українців. Альтернативних варіантів розміщення уряд не надаватиме.

В УВКБ ООН зазначили, що через зміну закону близько 2000-3000 біженців втратять доступ до субсидованого житла.

"Багато людей стикаються зі значними перешкодами в пошуку альтернативного житла через брак фінансів, а також через небажання власників надавати в оренду житло", – заявили в організації.

Згідно з новими правилами, право на державну підтримку, яка включає безкоштовне житло та базову місячну виплату, матимуть лише українці, які останнім часом офіційно проживали в Україні на території, яка безпосередньо постраждала від бойових дій.

Тимчасовим захистом в Угорщині користуються приблизно 31 тисяча людей із України.