В Венгрии ужесточили правила для украинских беженцев: детали

Новое постановление правительства предусматривает, что на субсидированное государством жилье смогут рассчитывать беженцы только из тех регионов Украины, которые подверглись влиянию войны.

В настоящее время в этот список входят 13 регионов: Киевская область и Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области и Крым. Каждый месяц список будет обновляться.

Поскольку с 21 августа 2024 года владельцы жилья не будут получать государственные субсидии на размещение других категорий беженцев, под угрозой выселения оказались несколько тысяч украинцев. Альтернативные варианты размещения правительство не будет предоставлять.

В УВКБ ООН отметили, что из-за изменения закона около 2000-3000 беженцев потеряют доступ к субсидированному жилью.

"Многие люди сталкиваются со значительными препятствиями в поиске альтернативного жилья из-за нехватки финансов, а также из-за нежелания собственников предоставлять в аренду жилье", - заявили в организации.

Согласно новым правилам, право на государственную поддержку, включающую бесплатное жилье и базовую месячную выплату, будут иметь только украинцы, которые в последнее время официально проживали в Украине на территории, непосредственно пострадавшей от боевых действий.

Временной защитой в Венгрии пользуется около 31 тысячи человек из Украины.