В Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми: майже 20 постраждалих

Інцидент трапився близько 5:00 ранку на автодорозі 442 між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар.

За попередніми даними, транспортний засіб з невстановлених причин з’їхав з дороги та перекинувся набік.

За інформацією МЗС, у момент аварії в автобусі перебували 77 осіб. Внаслідок аварії постраждали 19 пасажирів, з них четверо зазнали важких травм.

Жертв, за офіційними повідомленнями, немає. Постраждалих доправили до лікарень у містах Солнок, Кечкемет і Сентеш.

На місці події працюють рятувальні служби, а також українські дипломати - зокрема, посол України в Угорщині Федір Шандор і консульські працівники.

Вони координують надання допомоги та підтримки постраждалим громадянам.

Інших пасажирів тимчасово розмістили в Будинку культури міста Кунсентмартон, де їм забезпечили харчування і належні умови для очікування подальших дій.

Причини аварії наразі з’ясовуються.