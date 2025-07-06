RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Венгрии перевернулся автобус с украинскими детьми: почти 20 пострадавших

Фото: Автобус с украинскими детьми в Венгрии (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Утром 6 июля в Венгрии произошло ДТП с участием автобуса с украинскими детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Венгрии.

Инцидент произошел около 5:00 утра на автодороге 442 между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар.

По предварительным данным, транспортное средство по неустановленным причинам съехало с дороги и перевернулось набок.

По информации МИД, в момент аварии в автобусе находились 77 человек. В результате аварии пострадали 19 пассажиров, из них четверо получили тяжелые травмы.

Жертв, по официальным сообщениям, нет. Пострадавших доставили в больницы в городах Солнок, Кечкемет и Сентеш.

На месте происшествия работают спасательные службы, а также украинские дипломаты - в частности, посол Украины в Венгрии Федор Шандор и консульские работники.

Они координируют оказание помощи и поддержки пострадавшим гражданам.

Других пассажиров временно разместили в Доме культуры города Кунсентмартон, где им обеспечили питание и надлежащие условия для ожидания дальнейших действий.

Причины аварии сейчас выясняются.

Авария в Румынии

Напомним, 30 июня в Румынии автобус с 60 гражданами Украины столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии пять человек пострадали. Еще одна женщина погибла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияВойна в Украине