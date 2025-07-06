В Венгрии перевернулся автобус с украинскими детьми: почти 20 пострадавших

Утром 6 июля в Венгрии произошло ДТП с участием автобуса с украинскими детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Венгрии.
Инцидент произошел около 5:00 утра на автодороге 442 между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар.
По предварительным данным, транспортное средство по неустановленным причинам съехало с дороги и перевернулось набок.
По информации МИД, в момент аварии в автобусе находились 77 человек. В результате аварии пострадали 19 пассажиров, из них четверо получили тяжелые травмы.
Жертв, по официальным сообщениям, нет. Пострадавших доставили в больницы в городах Солнок, Кечкемет и Сентеш.
На месте происшествия работают спасательные службы, а также украинские дипломаты - в частности, посол Украины в Венгрии Федор Шандор и консульские работники.
Они координируют оказание помощи и поддержки пострадавшим гражданам.
Других пассажиров временно разместили в Доме культуры города Кунсентмартон, где им обеспечили питание и надлежащие условия для ожидания дальнейших действий.
Причины аварии сейчас выясняются.
Напомним, 30 июня в Румынии автобус с 60 гражданами Украины столкнулся с микроавтобусом.
В результате аварии пять человек пострадали. Еще одна женщина погибла.
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