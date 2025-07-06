В Венгрии перевернулся автобус с украинскими детьми: почти 20 пострадавших

Инцидент произошел около 5:00 утра на автодороге 442 между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар.

По предварительным данным, транспортное средство по неустановленным причинам съехало с дороги и перевернулось набок.

По информации МИД, в момент аварии в автобусе находились 77 человек. В результате аварии пострадали 19 пассажиров, из них четверо получили тяжелые травмы.

Жертв, по официальным сообщениям, нет. Пострадавших доставили в больницы в городах Солнок, Кечкемет и Сентеш.

На месте происшествия работают спасательные службы, а также украинские дипломаты - в частности, посол Украины в Венгрии Федор Шандор и консульские работники.

Они координируют оказание помощи и поддержки пострадавшим гражданам.

Других пассажиров временно разместили в Доме культуры города Кунсентмартон, где им обеспечили питание и надлежащие условия для ожидания дальнейших действий.

Причины аварии сейчас выясняются.