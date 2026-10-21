В Угорщині 11 мерів зобов'язалися допомогти Україні в підготовці до зими

Відкритий лист підписали мери міст Сегед, Секешфегервар, Ерд, Геделле, Годмезевашаргей, Сомбатгей, Будайорш, а також чотирьох районів Будапешта.

Зазначається, що мери підготували цей лист напередодні 70-ї річниці Угорської революції та визвольної боротьби 1956 року.

Вони підкреслили, що те, чим для угорців була революція, сьогодні для українців є оборонною війною проти російської агресії.

"Ми рішуче засуджуємо повномасштабну війну, розв’язану політичним керівництвом Росії проти України, яка триває вже понад чотири з половиною роки. Не може бути такої історичної образи, політичного інтересу чи прагнення великої держави до панування, які могли б виправдати військове вторгнення до незалежної країни", - йдеться у листі.

Угорські мери наголосили, що бути містами-побратимами - це не лише урочисті угоди, взаємні візити та спільні заходи, а готовність допомогти одне одному в біді. Зокрема - напередодні важкої зими, яка може чекати на Україну.

"Тому ми, підписанти цієї заяви, зобов’язуємося в міру наших можливостей використовувати всі наявні засоби, щоб допомагати відповідним українським населеним пунктам, приділяючи особливу увагу підготовці до наближення зими та найнагальнішим гуманітарним потребам населення", - заявляють мери.

Вони також закликали всі угорські органи місцевого самоврядування, які підтримують побратимські відносини з українськими населеними пунктами або мають намір їх встановити, приєднатися до цієї спільної ініціативи.

"Закликаємо їх зв’язатися зі своїми українськими партнерами, оцінити їхні потреби та мобілізувати мешканців своїх населених пунктів, громади, установи, громадські організації й підприємства для надання допомоги", - йдеться у листі.