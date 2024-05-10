Угорщина звинуватила країни НАТО у "величезних кроках до війни"

Він розповів, що Угорщина не братиме участі ні у фонді НАТО для України на 100 млрд євро, ні в планах Альянсу координувати військову допомогу Україні та навчання українських солдатів.

"НАТО перетнула свої власні червоні лінії і робить величезні кроки у бік війни, тоді як пряма конфронтація буде пов'язана з ризиком початку Третьої світової війни", - заявив Сійярто.

Він додав, що країни НАТО вважають війну в Україні своєю війною. Така ідея протилежна позиції Будапешта.

"Ті, хто вважає, що це наша війна, підтримують продовження війни до перемоги України", - вважає міністр.

На його думку, "єдиний реалістичний шлях" завершення війни - дипломатія.