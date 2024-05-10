UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Угорщина звинуватила країни НАТО у "величезних кроках до війни"

Фото: Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Угорщині незадоволені позицією країн НАТО щодо допомоги Україні. Будапешт вважає, що Альянс "прямує до війни величезними кроками".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Він розповів, що Угорщина не братиме участі ні у фонді НАТО для України на 100 млрд євро, ні в планах Альянсу координувати військову допомогу Україні та навчання українських солдатів.

"НАТО перетнула свої власні червоні лінії і робить величезні кроки у бік війни, тоді як пряма конфронтація буде пов'язана з ризиком початку Третьої світової війни", - заявив Сійярто.

Він додав, що країни НАТО вважають війну в Україні своєю війною. Така ідея протилежна позиції Будапешта.

"Ті, хто вважає, що це наша війна, підтримують продовження війни до перемоги України", - вважає міністр.

На його думку, "єдиний реалістичний шлях" завершення війни - дипломатія.

 

Скандальна позиція Угорщини

Зазначимо, що Угорщина вже два роки повномасштабної війни в Україні відмовляється надавати українським захисникам військову допомогу. У той же час, Будапешт продовжує дипломатичні та економічні відносини з Москвою.

Угорські чиновники, зокрема прем'єр Віктор Орбан, виступають проти передачі Україні зброї.

Наприкінці січня Сійярто обіцяв, що військову допомогу не надаватимуть і в майбутньому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяУгорщинаДопомога УкраїніВійна в Україні