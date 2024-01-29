Сійярто заявив, що Угорщина не допомагатиме Україні озброєнням

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не надавала та не буде надавати Україні озброєння.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив на спільній прес-конференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За його словами, на сьогоднішній зустрічі не обговорювалось питання гарантій безпеки для України. Однак він зауважив, що Угорщина як не надавала, так і не буде надавати Україні озброєння.

"Я вимушений вам сказати, що у майбутньому ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього. Одночасно, жодного разу не відмовили у допомозі кожному громадянину України, який потрапив у біду", - сказав він.

Сійярто заявив, що Угорщина готова допомагати Україні у гуманітарному напрямку, та сподівається, що це триватиме не довго.

Відносини між Україною та Угорщиною

Варто пояснити, що відносини між країнами загострились й у 2017 році, коли Верховна рада ухвалила закон про освіту, який передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах. Це, зі свого боку, неодноразово викликало обурення з боку Угорщини, яка звинувачувала Україну в нібито проблемах "нацменшин в Закарпатті".

Слід зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан посідає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви щодо дискредитації України. У жовтні він зустрічався з Путіним у Пекіні.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військової допомоги, а також блокує санкції Європейського Союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

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