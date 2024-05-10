Венгрия обвинила страны НАТО в "огромных шагах к войне"

Он рассказал, что Венгрия не будет участвовать ни в фонде НАТО для Украины на 100 млрд евро, ни в планах Альянса координировать военную помощь Украине и обучение украинских солдат.

"НАТО пересекла свои собственные красные линии и делает огромные шаги в сторону войны, тогда как прямая конфронтация будет сопряжена с риском начала Третьей мировой войны", - заявил Сийярто.

Он добавил, что страны НАТО считают войну в Украине своей войной. Такая идея противоположна позиции Будапешта.

"Те, кто считает, что это наша война, поддерживают продолжение война до победы Украины", - считает министр.

По его мнению, "единственный реалистичный путь" завершения войны - дипломатия.