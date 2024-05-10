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Угорщина звинуватила країни НАТО у "величезних кроках до війни"

П'ятниця 10 травня 2024 21:25
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Угорщина звинуватила країни НАТО у "величезних кроках до війни" Фото: Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Угорщині незадоволені позицією країн НАТО щодо допомоги Україні. Будапешт вважає, що Альянс "прямує до війни величезними кроками".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Він розповів, що Угорщина не братиме участі ні у фонді НАТО для України на 100 млрд євро, ні в планах Альянсу координувати військову допомогу Україні та навчання українських солдатів.

"НАТО перетнула свої власні червоні лінії і робить величезні кроки у бік війни, тоді як пряма конфронтація буде пов'язана з ризиком початку Третьої світової війни", - заявив Сійярто.

Він додав, що країни НАТО вважають війну в Україні своєю війною. Така ідея протилежна позиції Будапешта.

"Ті, хто вважає, що це наша війна, підтримують продовження війни до перемоги України", - вважає міністр.

На його думку, "єдиний реалістичний шлях" завершення війни - дипломатія.

Скандальна позиція Угорщини

Зазначимо, що Угорщина вже два роки повномасштабної війни в Україні відмовляється надавати українським захисникам військову допомогу. У той же час, Будапешт продовжує дипломатичні та економічні відносини з Москвою.

Угорські чиновники, зокрема прем'єр Віктор Орбан, виступають проти передачі Україні зброї.

Наприкінці січня Сійярто обіцяв, що військову допомогу не надаватимуть і в майбутньому.

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