Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Аніти Орбан.
Орбан назвала нічний удар по столиці нагадуванням про людську ціну війни.
"Жорстокий нічний напад Росії на Київ - це ще одне жахливе нагадування про людську ціну цієї війни. Мирне населення ніколи не повинно прокидатися від ракет, безпілотників, вибухів та страху за своє життя", - заявила вона.
Глава угорського МЗС наголосила на наслідках обстрілу для цивільних.
"Зруйновані будинки, розбиті сім'ї, вбиті та поранені невинні люди - це неприйнятно. Ми рішуче засуджуємо напад і підтримуємо жертв і народ України", - додала міністерка.
Уночі 24 травня російські війська завдали комбінованого удару, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під удар потрапили Київ, Київська, Черкаська та Полтавська області.
У столиці обстріл охопив усі райони. Внаслідок атаки на Київ загинули двоє людей, ще 77 дістали поранення.
Нагадаємо, 13 травня Росія завдала масштабного удару по західній Закарпатській області, де проживає угорська меншина.
Тоді Аніта Орбан викликала посла РФ у Будапешті та особисто засудила атаку, назвавши удари по Закарпаттю неприйнятними для Угорщини.
Цей крок став відходом від попередньої лінії угорського уряду, який раніше уникав прямого засудження дій Росії проти України.
Згодом між Києвом і Будапештом відновилися переговори на рівні міністрів закордонних справ.